Opposizioni su Carisp, riflettori accesi sul bilancio dell'Istituto

Tornano a riaccendersi i riflettori su Carisp e sulle perdite di 534 milioni. Tramite interpellanza, tutta l'opposizione segnala una delibera del 29 dicembre con cui il Congresso dà mandato alla Direzione della Finanza Pubblica e alla Contabilità di Stato di inserire a patrimonio 480 milioni. La minoranza ricorda di aver chiesto di non procedere all’approvazione della finanziaria, non essendo iscritti i debiti per gli impegni che lo Stato si è assunto con il bilancio di Cassa. Manca inoltre la legge di spesa a copertura finanziaria e non vengono riportate le coperture per le uscite derivanti dal Decreto “spalmadebiti”, “in contrasto – continua l'opposizione - con la Dichiarazione dei Diritti e dei Principi dell’Ordinamento Sammarinese”. La minoranza chiede quindi di sapere come il Congresso riporterà i 480 milioni nel Bilancio dello Stato e se intende individuare responsabilità per le omissioni, peraltro messe in evidenza anche dal Fondo Monetario Internazionale.