Tornano gli interrogativi di Democrazia in Movimento su TLC e AASS

Democrazia in Movimento rileva pressioni sull'Azienda dei Servizi da parte di soggetti sia politici sia economici. In testa la fibra. Verbali del cda alla mano, DIM riporta le riflessioni di un consigliere relative a presunti “attacchi al progetto dell'AASS sulla fibra ottica da parte di società esterne di telecomunicazioni che starebbero causando ritardi alla realizzazione del progetto”. DIM chiede quali società abbiano messo gli occhi sul progetto della fibra, rilevando come non possano passare inosservate le dimissioni annunciate del presidente Crescentini.