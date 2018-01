Incontro Psd-Ps: "alimentare il dialogo per un percorso di riforma della politica"

Psd e Ps danno seguito a quanto annunciato nel comunicato congiunto di novembre, quando insieme a Mdsi annunciavano la creazione di "un grande progetto politico da costruire nel tempo, aperto a forze movimentiste, riformiste e di sinistra sia di opposizione che di maggioranza". Una sfida che si concretizza nei primi incontri bilaterali. Psd e Ps cercano condivisioni su temi di stretta attualità. Ribadiscono preoccupazione per l’aggravarsi della crisi finanziaria ed economica, "in un momento storico in cui cominciano a farsi evidenti i segnali di una progressiva perdita delle tutele di base e del welfare state". Entrambi i partiti temono che siano in pericolo conquiste sociali come lavoro, sanità e istruzione. "L’incontro tra le forze riformiste appare inevitabile – scrivono - per alimentare un dialogo che getti le basi per un profondo quanto responsabile percorso di riforma della politica che deve riprendersi il suo ruolo guida in virtù di quell'alternanza democratica che si intende riconoscere come elemento fondante di ogni democrazia". Per Psd e Ps è "giunto il momento di ripensare alla politica e alle regole che la governano".



MF