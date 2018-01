PSD, Ciavatta su FMI: "Serve confronto sulla cura"

“Si finisce – scrive – per analizzare la diagnosi del Fondo, senza confrontarsi col Governo sulla Cura”. La “disponibilità al dialogo – specifica - verrà meno se non ci sarà confronto sulla attuazione degli interventi”. Fissa una linea che definisce "invalicabile" per il PSD: “non compromettere stato sociale e lavoro”. Sempre sulla cura intrapresa sinora – aggiunge Ciavatta – “il report è stato impietoso e i rischi cui siamo esposti mal si conciliano con le posizioni trionfalistiche della propaganda governativa”.