Rete-MDSI: "2 miliardi... al bando!"

Democrazia in Movimento torna ad addebitare al Governo opacità, non condivisione, risposte mancate o omesse, soprattutto in merito alla vicenda Carisp ed Npl, proprio nel giorno in cui si chiude il bando per la vendita dei crediti Delta. Segnalando il rischio che “il succulento pacchetto di Npl – scrive Dim – venga assegnato a qualcuno che in queste opacità vive e prospera e che, nella duplice veste di banditore d'asta e compratore, prima arrivi a determinare il prezzo, e poi si presenti come acquirente”.