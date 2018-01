MDSI e "Incontriamoci": preoccupazione per il sistema bancario

Movimento Democratico San Marino Insieme a confronto con la cittadinanza a Serravalle nella prima delle serate che il movimento intende organizzare in tutti i Castelli

Ascolto delle idee dei cittadini, a partire dall'analisi della attualità politica e in testa stanno ancora le preoccupazioni per il sistema economico – alla luce delle risultanze della visita del Fondo Monetario e del report conclusivo che per MDSI certifica “una bocciatura rispetto alle politiche messe in atto in quest'anno dal Governo”.

MDSI torna poi sulla situazione del sistema bancario e, con particolare allarme per la trattativa – dice Emenuele Santi – che il presidente di Carisp sta portando avanti in totale autonomia per la gestione degli NPL Delta: “Un uomo solo al comando – torna a dire Santi – che ha comunicato - davanti allo stupore generale di tutte le forze politiche, che ne erano all'oscuro – l'esistenza di un bando per raccogliere le offerte delle società interessate all'acquisizione dei crediti, bando chiuso proprio ieri.

Disamina sulla situazione del Paese a tutto tondo, allargando alle problematiche del turismo e al territorio, in vista della presentazione del nuovo Piano Regolatore.



AS