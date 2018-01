Assetto Carisp: Governo propone di acquisire le azioni della SUMS

Assemblea delicata, convocata in via straordinaria, per i soci della SUMS il prossimo 10 febbraio, chiamati a decidere rispetto alla proposta avanzata dal Congresso di Stato perché l'Eccellentissima Camera acquisisca il pacchetto di azioni della Cassa di Risparmio di San Marino detenuto dalla stessa SUMS.