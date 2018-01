PSD incontra MDSI, nella convergenza tra forze movimentiste e progressiste

Focalizzata come prioritaria la difesa e la valorizzazione degli interessi nazionali, il mantenimento di un alto il livello del welfare – messo a rischio dalla crisi del sistema finanziario e da un possibile indebitamento verso entità estere; ancora, la necessità di una politica estera che restituisca competitività al sistema economico. La direzione condivisa è quella di approfondire un quadro di riforme attraverso tavoli di confronto per una democrazia più efficace.



Clicca qui per il comunicato congiunto MD-PSD