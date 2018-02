Congresso di Stato: al via i bandi concorso internazionali per il reperimento di medici

Sul tavolo del Governo diversi provvedimenti che ruotano intorno al mondo sanitario. Emesso un decreto-legge d'urgenza per il differimento di alcuni termini previsti dalla legge 137 del 2017 sulla responsabilità dei medici e legati alla copertura assicurativa dei professionisti. L'impossibilità da parte delle compagnie di assicurazioni di mettere a disposizione polizze adeguate entro lo scorso 31 gennaio, come disposto dalla legge, ha infatti reso necessario differire i termini al 31 dicembre 2018. Con decreto delegato, il Congresso di Stato dà inoltre concretezza alla delega prevista dalla legge di bilancio per aprire bandi di concorso internazionali mirati al reperimento di medici, bandi a cui in casi eccezionali potranno accedere anche cittadini non residenti, in deroga alla normativa generale. "Con questo atto - commenta il Segretario di Stato per la Sanità, Franco Santi - si risponde alla carenza di personale medico in territorio". Infine illustrato ufficialmente all'Esecutivo lo studio elaborato dall'apposito gruppo di lavoro sull'ICEE, l'Indicatore della Condizione Economica per l'Equità , che ha coinvolto cinque Segreterie di Stato con il supporto dell'Ufficio di Programmazione Economica e di esperti italiani. “Presto – assicura Santi – inizierà il confronto con le parti sociali e politiche per entrare nel merito del decreto”.



