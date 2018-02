Michelotti: tornano i giochi nei parchi. Consulta dei Capitani chiede meno burocrazia per lavori

Previsto lo stanziamento di 125mila euro.

Erano stati smontati perché non a norma. Così i bambini, in varie zone della Repubblica, si erano ritrovati senza giochi nei parchi pubblici. Ma nel 2018 le strutture per giocare torneranno. Lo stanziamento della cifra è stato già deliberato dal Congresso di Stato e servirà per montarne di nuovi in tutti i Castelli.



A spiegare i progetti è il segretario di Stato al Territorio Augusto Michelotti che parla di un impegno iniziale di circa 125mila euro. Il progetto dovrà prevedere una razionalizzazione della distribuzione dei giochi, in base alle reali esigenze di ogni zona. Entro l'anno tutti i Castelli avranno delle strutture. Il tema sarà al centro della prossima riunione della Consulta dei Capitani di Castello.



Consulta che si è già incontrata ieri. I Capitani chiedono meno burocrazia per i piccoli lavori pubblici, quindi un carico di adempimenti e comunicazioni minore in caso di interventi semplici, come la copertura di piccole buche nelle strade o interventi al verde pubblico. Si è anche discusso di reinvestire il denaro incassato con le multe degli autovelox in sicurezza stradale, ad esempio per installare guard rail e riparare le strade. La richiesta è di aumentare la percentuale da poter destinare a questo.



Da quando sono stati installati i rilevatori di velocità a Serravalle, spiega il portavoce della Consulta, Vittorio Brigliadori, sono state fatte più di 3800 multe con un incasso superiore ai 600mila euro. La Consulta ha poi riconfermato l'incarico a Brigliadori fino a febbraio 2019.



Mauro Torresi



Nel servizio, l'intervista al segretario di Stato al Territorio, Augusto Michelotti