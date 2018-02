Maggioranza: "approccio più costruttivo in Consiglio ma finito appello al dialogo"

Lorenzo Lonfernini, RF: "il Governo faccia di più per rilanciare l'economia"

“In Consiglio si è respirato un clima diverso”. La maggioranza è ottimista: “le posizioni restano distanti – precisa Lorenzo Lonfernini - ma non c'è stato scontro frontale e “in alcuni interventi – ribadisce Luca Boschi - l'approccio è stato più costruttivo”. Apprezzata anche la disponibilità della minoranza sul decreto per il rientro dei capitali, “ma l'appello al dialogo è finito”- aggiunge Giuseppe Morganti - “chi vuole scrivere una nuova pagina del paese deve condividere l'analisi e riconoscere che i problemi non dipendono dalle scelte compiute nel 2017. Noi abbiamo solo messo a nudo i problemi”. Sull'ordine del giorno sul piano di stabilità non c'è stata fumata bianca “ma al di là delle sfumature – rimarca Boschi – le due bozze finali erano sovrapponibili all'80%. Le differenze non nel merito ma nel metodo” e “il lungo confronto – aggiunge Lorenzo Lonfernini - è già un segnale positivo”. All'orizzonte scelte impopolari che richiedono condivisione, “si chiede alla maggioranza coraggio e all'opposizione responsabilità”.

Si guarda con favore all'assistenza del Fondo Monetario per una certificazione internazionale in attesa del piano di stabilità che sarà oggetto di confronto con forze politiche, sociali e datoriali.

“Ci rivolgeremo al Fondo con un nostro progetto che difende lo Stato Sociale”, dice Morganti. Sul fronte delle riforme, Lonfernini tranquillizza gli operatori del turismo: “tuteleremo -assicura - il comparto”. Imposte indirette, previdenza, contenimento della spesa corrente, riforma tributaria, “senza perdere di vista lo sviluppo, cercando imprenditori di spessore che vedano in San Marino un'opportunità” conclude Lorenzo Lonfernini che sul rilancio esorta il Governo a fare di più.



Sentiamo Lorenzo Lonfernini di Repubblica Futura

MF