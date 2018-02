Mdsi e Ps allo stesso tavolo: "Prioritario un confronto vero e sincero sui dati reali del sistema"

Movimento Democratico e Partito Socialista condividono la preoccupazione “per la situazione economica precaria” del Paese. Lo hanno fatto nel corso di un incontro che rientra nella serie dei bilaterali fra forze movimentiste e progressiste. Prioritario per Md e Ps “un confronto vero e sincero sui dati reali del sistema, che finora – sottolineano - sono stati gestiti da persone senza alcun legame con San Marino e molto spesso mossi da interessi personali anche alla luce di un paventato indebitamento verso entità estere che potrebbero imporre regimi di austerità al Paese e le ripercussioni saranno in capo ai cittadini sammarinesi”. Le due forze politiche intendono dunque “proseguire ed approfondire un quadro di riforme necessarie, tramite tavoli di confronto permanenti che - spiegano - avranno il compito di definire normative per andare nella direzione di una più efficace democrazia e di una ritrovata competitività del sistema Paese”.