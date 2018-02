Sinergie territoriali: i Capitani di Chiesanuova e Serravalle incontrano il Sindaco di Mercatino Conca

Al centro, la possibilità di valorizzare e promuovere i singoli territori all'interno di una rete operativa con altre realtà locali, sulla scia dei rapporti già avviati con diverse amministrazioni italiane

Il percorso è già stato tracciato con i contatti e i primi frutti di una collaborazione fattiva raccolti grazie alla disponibilità di diverse realtà locali limitrofe e non solo. Una rete operativa che si vuole sempre più allargare per sviluppare nuove sinergie. Di qui l'incontro tra i Capitani di Castello Marino Rosti e Vittorio Brigliadori con il Sindaco di Mercatino Conca, Omar Lavanna. Per Chiesanuova, già particolarmente vicina alle amministrazioni di San Leo, Verucchio e Sassofeltrio, l'occasione con Mercatino di ampliare i propri orizzonti, “il che si traduce – spiega Rosti - non solo in semplici rapporti di buon vicinato ma nella volontà di avvicinare i singoli territori, ottenendo migliori prospettive e reciproci benefici”. Al Sindaco Lavanna, ad esempio, preme la questione pista ciclabile, che da Morciano spera possa presto toccare il territorio di Mercatino Conca e in futuro – è l'auspicio comune – raggiungere anche il Titano.

“Il progetto di massima – ricorda Brigliadori - è quello che stiamo portando avanti contestualmente con gli altri Sindaci rivieraschi. L'idea è quella di creare un sistema di eventi per il territorio che parta dal concetto di non generare oneri economici: ovvero – chiarisce il Capitano di Serravalle – ognuno sostiene i costi di ciò che promuove, ma - in una logica di condivisione - sfrutta la piattaforma promozionale e turistica delle altre amministrazioni”. Annunciato a metà marzo un nuovo incontro tra Serravalle, Chiesanuova, Mercatino Conca, Frontino e Lunano proprio per fare il punto della situazione e imbastire collaborazioni che siano il più possibile aperte, senza cioè svilire peculiarità e prerogative delle singole realtà. “Molto importante – conclude Brigliadori - sarà pianificare eventi che non siano concomitanti tra loro, per evitare di farsi concorrenza”.



sp