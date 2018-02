Ssd incontra Osla: "Importante convergere su un progetto complessivo per far ripartire il Paese"

Per la serie degli incontri post-congressuali, Sinistra Socialista Democratica a confronto con l'Osla, Organizzazione degli Imprenditori. Sul tavolo i contenuti della mozione conclusiva, documento prospettico che contiene quelle che per Ssd sono le linee guida sul fronte economico e dello sviluppo, con particolare attenzione rivolta al mondo del lavoro e alla tutela dello stato sociale. Scambio di idee anche sulle criticità: registrata una comune preoccupazione per il difficile momento economico che attraversa il Paese. Ribadita la necessità di riforme, “nel solco di un progetto complessivo – spiega la Presidente Ssd, Eva Guidi – che si sta sempre più delineando, e di soluzioni che facciano ripartire il Paese”. I rappresentanti di Osla, dal canto loro, sottolineano l'importanza di continuare a percorrere la strada della legalità e al contempo lanciano un forte appello alla sburocratizzazione e alla semplificazione dei processi operativi che coinvolgono le varie attività. L'auspicio, quindi, che la nuova Agenzia per lo sviluppo possa rispondere realmente alle esigenze delle aziende con criteri moderni di automazione e con la possibilità di compiere interrogazioni telematiche. Presentato infine da Osla, tra gli altri, anche il progetto di rilancio per il centro storico.



sp