Attacco hacker a Renzi e al Pd

E' il giorno degli hacker in campagna elettorale. A Firenze pirati del web violano i dati del Pd locale, anche quelli di Matteo Renzi. Azione rivendicata su Twitter dal gruppo AnonPlus. La Polizia intanto ha individuato il 30enne veneto che la scorsa estate ha attaccato alla piattaforma Rousseau, il sistema per il voto online del M5s. E' indagato a Milano per accesso abusivo a sistema informatico. 'Volevo testare la vulnerabilità, nessun altro fine', dice. Casaleggio: 'Un attacco a fini politici'. Il no al governissimo dopo il voto sembra l'unico punto d'intesa Renzi-Berlusconi. 'Se non c'è una maggioranza, si torni a votare', dicono. Ma nel centrodestra resta la tensione sul sospetto di inciucio di Fratelli d'Italia.