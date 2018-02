Pari opportunità: parte la collaborazione tra Italia e San Marino

A Roma l'incontro tra il Segretario di Stato Santi e Maria Elena Boschi: a breve un tavolo tecnico per la formazione sui temi di comune interesse

A Palazzo Chigi, a Roma, l'incontro tra il Segretario di Stato alla Sanità Franco Santi e la Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi: avviata una collaborazione in materia di pari opportunità.



Disabilità, inclusione, lotta alla violenza alle donne: l'universo delle pari opportunità è ampio, e Italia e San Marino hanno raccontato le rispettive esperienze, oltre ad illustrare le diverse normative adottate.

Accompagnato dall'ambasciatrice a Roma Daniela Rotondaro e da Antonella Bonelli dell'authority pari opportunità e dalla presidente della commissione Csd Onu Maria Chiara Baglioni, il Segretario di Stato Franco Santi ha incontrato la Sottosegretaria Maria Elena Boschi per un proficuo scambio di informazioni, che certo non sarà l'ultimo.

Nel corso della legislatura Maria Elena Boschi ha istituito un nuovo dipartimento per l'inclusione lavorativa dei ragazzi affetti da autismo, e il governo ha varato il piano anti violenza alle donne.

In vista del prossimo monitoraggio del Greta, organismo internazionale contro la tratta degli esseri umani, funzionari sammarinesi e italiani si ritroveranno presto attorno un tavolo tecnico, che continuerà anche nella prossima legislatura, ha assicurato la Boschi, che ha risposto positivamente anche all'invito di venire in visita a San Marino, a campagna elettorale conclusa.



Francesca Biliotti



Nel video le interviste a Franco Santi Segretario di Stato alla Sanità con delega alle Pari Opportunità, e a Maria Elena Boschi Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio dei ministri