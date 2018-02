Psd, Psd e Mdsi fissano le tappe future

Dopo gli incontri bilaterali, Psd, Mdsi e Ps si siedono allo stesso tavolo per l'atteso confronto tripartito. Occasione per tirare le fila e fissare le tappe future. Il dialogo si concentra sui problemi del paese e possibili soluzioni ma c'è chi guarda all'aggregazione dell'area riformista e non è escluso che sul piano politico si apra un ragionamento su forme di collaborazione per dare concretezza al progetto.



MF