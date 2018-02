Governo: 'Cercasi esperti per piano di stabilità nazionale'

Al vaglio agenzie di consulenza internazionali. Lavoreranno in sinergia con un gruppo di professionisti sammarinesi.

Tra circa due mesi il Governo presenterà a forze politiche, categorie economiche e sociali il piano di stabilità nazionale. Il confronto allargato partirà dal 31 marzo. E' quanto troviamo nell'ordine del giorno approvato in Consiglio. Nella prima bozza si parlava di un pool di professionalità sammarinesi da affiancare ad agenzie di consulenza riconosciute a livello internazionale. L'idea di una task force era stata lanciata da Giuseppe Morganti a dicembre e sebbene non compaia nella stesura definitiva votata in Aula, non è affatto decaduta. Anzi. Il Governo forse già lunedì sceglierà la società di consulenza che lo supporterà.

Parallelamente recluterà un gruppo di cinque o sei professionisti sammarinesi che affiancherà l'advisor nella progettazione del piano di stabilità. “E' importante – spiega Luca Boschi - che consulenti esterni trasmettano le loro competenze in territorio.” Obiettivo condiviso da tutta la maggioranza: “è fondamentale – ribadisce Morganti - generare un gruppo di azione sammarinese che possa seguire l'elaborazione e l'attuazione del piano di stabilità. L'agenzia di consulenza – continua - dà credibilità nei rapporti con il Fondo Monetario ma sarà il gruppo che agisce in territorio a portare il progetto a compimento, nella speranza che in futuro non ci sia più bisogno di rivolgersi all'esterno”. Per Roberto Giorgetti è una scelta di buon senso, “a figure di esperienza internazionale – dice – verranno affiancate persone che daranno contributi calibrati alle problematiche locali”. Dovrà essere un lavoro ben coordinato “per evitare gli errori del passato”. Ma a chi affidare l'incarico? Sul tavolo diverse opzioni, società straniere di massimo livello tra cui la Boston Consulting, che ha elaborato il piano industriale di Carisp durante la presidenza Romito, la società americana Oliver Wyman e la Ria Grant Thornton . L'eccellenza naturalmente si paga, “ma – sottolinea Boschi - è importante affidarsi ai migliori per raggiungere gli obiettivi in tempi stretti”. Simone Celli rimarca la sintonia fra governo e maggioranza: “l'obiettivo – spiega - è che l'amministrazione possa essere supportata in questo percorso di elaborazione del piano di stabilità. Ovviamente - continua - ci sarà apertura al contributo di tutte le forze politiche e sociali”. La collaborazione con società di consulenza un'opportunità “ma altrettanto importante – ribadisce il Segretario alle Finanze – inserire il percorso nel contesto economico, sociale e culturale del paese. Fondamentale, quindi, il coinvolgimento di un gruppo di risorse intellettuali e professionali sammarinesi. “Il reclutamento – precisa – avverrà su base volontaria, con modalità pubbliche, trasparenti e snelle”.



MF