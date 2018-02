Rete - Mdsi: "Mancato versamento contributi è appropriazione indebita"

Nota congiunta da Rete e MDSI che chiedono di rivedere l'articolo 64 della finanziaria che prevede che il mancato versamento dei contributi previdenziali da parte dei datori di lavoro si configuri come appropriazione indebita. Un emendamento appoggiato anche dalla stessa coalizione di minoranza – ammette DIM - ma che, così come attualmente configurato, non pone distinzione tra aziende che si fanno scudo della crisi per derubare fisco e lavoratori e, invece, imprese che non pagano perché realmente in difficoltà, e che andrebbero pertanto aiutate.