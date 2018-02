Repubblica Futura: "Sì alla trasparenza contro chi difende lo status quo"

Repubblica Futura non risparmia critiche a Dc e Ps i cui governi – scrive – hanno fatto dell'assenza di regole e controlli uno dei capisaldi su cui basare l’economia. Il sistema bancario si porta in pancia sofferenze e crediti ormai difficilmente esigibili, con il conseguente deterioramento del patrimonio e della propria operatività. Il non voler mettere in discussione lo status quo di Cassa di Risparmio – continua RF - uno dei motivi alla base della crisi di governo del 2016. Ricorda che le scelte fatte, sebbene difficili, non hanno comportato per nessun risparmiatore la perdita dei propri risparmi. Sorprendentemente i vecchi arnesi della politica anni Novanta, i banchieri protagonisti del peggior periodo del sistema finanziario e coloro che si spacciano come il nuovo che avanza hanno contestato queste scelte, perfino in piazza a braccetto fra loro. La realtà è molto diversa come hanno dimostrato le inchieste del Tribunale in cui ha cominciato ad emergere la verità sui protagonisti di una terribile stagione della nostra storia politica recente.



Il comunicato stampa di Repubblica Futura