La Dc risponde a Rf: "Una Repubblica Futura che è parte del passato"

Dopo il Ps, in risposta a Repubblica Futura interviene anche la Dc rimarcando come l'ultimo comunicato dimostri “la debolezza di chi non sa affrontare i problemi salvo affermare che è sempre colpa degli altri”. La Dc accusa in particolare gli ex di Ap di incongruenza e si dice certa che chi abbia votato Rf alle scorse elezioni stia già riconoscendo “l'errore di aver girato le spalle all'unico partito che dal 2009 al 2016 ha guidato due coalizioni riportando San Marino ad una profonda credibilità a livello internazionale”. Su Carisp la Dc ricorda che negli stessi anni la strategia adottata fu il frutto della condivisione con gli allora ex vertici di Alleanza Popolare i quali, tra l'altro – rimarcano - “guidavano le sorti della banca attraverso i propri esponenti. Lo stesso – fa notare ancora la Dc – si può dire di SSD”, con membri dell'allora area riformista del Psd. Stoccata finale sul fronte giustizia: “Stupisce vedere come, proprio coloro che si sono sempre proposti come paladini, – manda a dire la Dc - oggi non abbiano il coraggio di chiedere che indagini e procedimenti in corso, che interessano soggetti delle istituzioni ed dello stesso Tribunale, vengano portati avanti con celerità, per fare chiarezza su questioni di estrema importanza”.



