Opposizione: nasce il contro tavolo sul progetto paese

In settimana i primi incontri con associazioni, categorie e sindacati, per individuare insieme linee guida e priorità. Venturini: "Poi vedremo le proposte che presenterà il Governo e se ci sarà la possibilità di ragionare"

Mentre il Governo lavora al piano di stabilità nazionale su cui dal 31 marzo si aprirà il confronto, Dc, Ps, Psd e Dim giocano d'anticipo. In settimana i primi incontri con associazioni, rappresentanti di categoria e sindacati, per individuare insieme linee guida e priorità. “Poi vedremo le proposte che presenterà il Governo e se ci sarà la possibilità di ragionare su una soluzione comune” - dice Giancarlo Venturini. “Non vogliamo arrivare alla situazione in cui ci viene presentato il compito elaborato da queste società di consulenze esterne dato che poi diventa sempre più difficile fare integrazioni, modifiche o proposte, perché si deve solo avallare quello che qualcun altro ha già predisposto. Come avvenuto nell'ultimo anno".

Si parte quindi da un foglio bianco, in linea con l'odg – poi bocciato – su cui si era cercata la sintesi con la maggioranza e “nello spirito – spiega il Segretario della Dc – dell'emendamento presentato nelle legge di bilancio”. Un percorso diverso “ma non in antitesi con quello di Adesso.sm” – precisa Venturini, che spiega: “Noi facciamo un lavoro in cui crediamo, il Governo sta andando avanti con il suo e poi ci vedremo tutti insieme per il confronto. Quello che è positivo – rileva - è che tutte le forze di minoranza, pur nella diversità delle posizioni politiche, su questi temi sono unite e vogliono affrontare con i soggetti coinvolti un lavoro preliminare prima di arrivare alla definizione degli interventi”.

Si accendono i riflettori anche sul referendum. E' cosa nota che la Dc stia lavorando a quesiti, ne ha parlato recentemente anche in Consiglio Centrale. In minoranza si cercano condivisioni per iniziative comuni su temi di interesse generale. “Stiamo ragionando tutti insieme per valutare altre proposte sulle quali coinvolgere la popolazione”.



MF