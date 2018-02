Renzi in Argentina: oggi l'incontro con il ministro degli esteri

Prevista la firma di un memorandum d'intesa

Missione istituzionale in Argentina per il Segretario di Stato agli Esteri Nicola Renzi insieme al Responsabile delle Comunità all’Estero, Mauro Maiani. In programma numerosi incontri istituzionali: tra questi spicca quello fissato per oggi con il Ministro degli Affari Esteri, Jorge Fàurie, con il quale Renzi firmerà un Memorandum di intesa.

A seguire un primo momento conviviale con la comunità dei sammarinesi a Buenos Aires, poi domani il Segretario agli Esteri volerà alla volta di Jujuy per far visita alle numerose famiglie residenti nella provincia.

Sabato l’Assemblea Generale di tutte le Comunità in Argentina, alla quale Renzi prenderà parte fino all’adozione della sua risoluzione conclusiva.