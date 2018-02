Riforme e sviluppo: Governo incontra la CSU

In risposta alla missiva che le organizzazioni sindacali hanno indirizzato al Congresso di Stato per aprire un tavolo di confronto

Organizzazioni sindacali al completo nell'incontro con una nutrita delegazione di Governo, che ha convocato il tavolo in risposta alla richiesta avanzata nei giorni scorsi dalla stessa CSU, tramite missiva, per avviare un percorso comune sui temi emergenti per il paese e con particolare riguardo alle riforme attese. Oltre due ore di confronto: all'attenzione delle parti, in testa, il settore bancario, ma anche la spending review, il lavoro occasionale, la fiscalità, ragionando su interventi tesi all'equità.



AS