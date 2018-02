Venturini: Ps protagonista delle indagini giudiziarie

Mario Venturini replica al Partito Socialista e chiede come si possa accusare Ap di appartenere alla vecchia politica che “ha creato danni immensi al Paese” quando non solo il Ps è stato uno dei protagonisti in negativo delle indagini giudiziarie che hanno messo alla sbarra coloro che i danni li hanno procurati per davvero ma, sottolinea, nel lungo elenco degli incriminati e condannati in primo grado dal Tribunale, non è presente alcun esponente di Ap né altro personaggio riconducibile direttamente o indirettamente ad Ap. Giova ricordare agli smemorati - puntualizza Venturini - che, alla fine della scorsa legislatura il gruppo consiliare del Ps ha perso pezzi in seguito all’inchiesta sul Centro Uffici. Ap, ribadisce il Presidente di Repubblica Futura, ha governato e commesso errori. Ma, sottolinea, gli errori non sono quelli che hanno messo in ginocchio il Paese, per i quali occorre riandare ai governi che distribuivano banche e finanziarie in cambio di tangenti, che pagavano i viaggi agli elettori esteri, che hanno dilapidato ingenti risorse per interessi partitici e personali.