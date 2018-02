Legge sulle unioni civili: “Il Paese è pronto”

Presentata alla cittadinanza la proposta di legge di iniziativa popolare, nella serata promossa dalla Commissione Pari Opportunità. Il testo approda in Aula già nella prossima seduta.

“Un confronto aperto e improntato alla collaborazione tra il Comitato Promotore e i rappresentanti di tutti i partiti politici” – è con soddisfazione che la prima firmataria, Valentina Rossi, commenta l'esito della serata. “Un dibattito costruttivo, anche nelle voci che hanno manifestato la propria perplessità sul tema”.

“La sensibilità è alta, il Paese è pronto” – ha detto ancora, evidenziando la partecipazione di giovani come di coppie adulte alla serata, nonché il sostegno che è arrivato alla legge da più parti: dalla raccolta firme, che prosegue, alla petizione lanciata online e chiusa ieri, raccogliendo 730 sottoscrizioni in pochi giorni.

Plauso al testo anche per l'impianto legislativo: una legge semplice e, insieme, definita all'avanguardia nel contesto della normativa europea.

Sul fronte dell'iter legislativo, torna l'auspicio dal Comitato promotore perché il testo possa essere approvato celermente e senza tagli o modifiche.

Un appello in questo senso arriva anche dal PSD che, nel dare pieno appoggio a quella che definisce “una battagli di civiltà per la San Marino del futuro”, ne chiede l'approvazione “in un'unica lettura e con procedura d'urgenza e – scrive - con il massimo sostegno di tutta l'Aula”.



AS



