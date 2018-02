San Marino membro ufficiale dell'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo

Il Titano potrebbe ospitare la sede temporanea o permanente dell'organizzazione

In occasione della 12esima sessione plenaria dell'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, in svolgimento a Bucarest, si è tenuta una cerimonia simbolica per l'ingresso ufficiale di San Marino quale membro effettivo dell'Organizzazione. L'assemblea ha anche discusso della possibilità di trasferire a San Marino, in via temporanea o definitiva, la sede dell'Apm che attualmente è a Malta in un palazzo che necessita di una ristrutturazione.

Nel video le dichiarazioni da Malta della Capodelegazione Mara Valentini.



