Interrogatorio per l'ex fidanzato della grillina Giulia Sarti

E' stato interrogato alla Procura della Repubblica a Rimini, fino alle 4.30 di notte, Bogdan Andrea Tibusche, l'ex fidanzato rumeno di Giulia Sarti accusato dalla stessa deputata del Movimento 5 stelle coinvolta nella vicenda delle restituzioni "fantasma".

Agli inquirenti ha consegnato una serie di documentazioni, tra cui messaggi, chat e corrispondenza al vaglio del tecnico informatico incaricato dalla Procura.

"Il verbale di interrogatorio per il momento è secretato perché come ben si può intuire potrebbero esserci implicazioni di altro genere, informazioni anche estranee all'attuale vicenda processuale", ha detto il suo difensore Mario Scarpa."Abbiamo presentato delle valide spiegazioni - spiega l'avvocato - con documenti alla mano, e che secondo noi hanno il loro peso, ma visto che si tratta di una vicenda ancora fluida preferisco non dare dettagli in merito".

Il difensore non esclude un ulteriore interrogatorio in Procura del proprio assistito per meglio chiare alcuni aspetti.

Intanto anche uno dei consigliere regionali in Emilia-Romagna del Movimento 5 Stelle, Gian Luca Sassi, sarebbe coinvolto nel caso dei mancati versamenti al fondo per il microcredito. A confermarlo è stato uno dei leader del Movimento a Bologna, il capogruppo in Comune, Massimo Bugani.