Il ministro Franceschini per parlare di Turismo 4.0

Cultura e turismo i temi affrontati nell'incontro tra il ministro dei Beni e delle attività culturali e del Turismo Franceschini e i candidati del centro sinistra Arlotti e Pizzolante. Nell'occasione è stato presentato anche il Manifesto Turismo 4.0

Caschetto in cantiere per il ministro Dario Franceschini che accompagnato dal sindaco di Rimini Gnassi ha visitato il Teatro "Amintore Galli".

Il sindaco ha fornito ai presenti notizie sul Castello Sismondo e sull’avanzamento dei lavori del Galli, oltre ad aver ricordato che al completamento dei lavori Piazza Malatesta verrà chiusa al traffico.

L’incontro è stato inoltre l’occasione per presentare il “Manifesto Turismo 4.0”, che delinea gli impegni che i candidati del centrosinistra a Camera e Senato del territorio intendono portare avanti.

Attenzione alla riviera, al turismo balneare, ai collegamenti ferroviari alcuni dei 15 punti del piano strategico in cui il turismo viene definito come industria. Ed è quello che viene sottolineato dal candidato alla Camera Sergio Pizzolante che propone inoltre di allungare la stagione balneare: "L'obiettivo è industrializzare il turismo – dice – se continuiamo con la stagione di 3 mesi non riusciamo a rendere produttiva la spiaggia. Deve stare aperta 7 mesi – continua – solo così possiamo produrre nuova reddività per le imprese".

"Coniugare e mettere insieme un territorio unico: ecco la filosofia e la strategia seguita con l'Art Bonus" ha commentato Tiziano Arlotti.



Nel video l'intervista al ministro Beni, attività culturali e Turismo e al sindaco di Rimini Andrea Gnassi



Silvia Sacchi