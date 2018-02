Sammarinesi d'Argentina "non critici" su doppio collegio elettorale

Il Segretario di Stato Nicola Renzi ha partecipato a Perico, provincia di Jujuy, all'assemblea delle comunità dei sammarinesi residenti nel paese sudamericano

Il Segretario di Stato agli Affari Esteri Nicola Renzi, a conclusione della sua visita ufficiale in Argentina, è intervenuto all'Assemblea di tutte le comunità sammarinesi presenti nel paese sud-americano. In tema di legge elettorale “Non sono emerse criticità – dichiara Renzi – sull'istituzione di un doppio collegio”.



L'Assemblea Generale di tutte le comunità sammarinesi in Argentina si è tenuta a Perico, nella provincia di Jujuy. Due i principali temi affrontati: la possibile istituzione di un doppio collegio elettorale e i soggiorni culturali.

“C'è stato un dibattito molto articolato e – dichiara il Segretario di Stato Renzi - non sono emerse criticità sull'istituzione di un doppio collegio.

E in tema di soggiorni culturali – prosegue – si potrebbero aprire molte opportunità di scambio sia per i cittadini residenti all'estero, sia per i cittadini residenti nella Repubblica di San Marino. Ci dovremo lavorare, perchè far conoscere le realtà reciproche credo sia il miglior modo per cementare i rapporti e offrire opportunità, a residenti e non residenti”.

Nei giorni scorsi Renzi ha avuto una fitta agenda di incontri con alcuni Ministri del Governo di Buenos Aires. A cominciare da Hernan Lombardi, Ministro dei Media ed Expo 2023, per la cui assegnazione San Marino ha offerto il suo contributo. Col Ministro dell'Istruzione Alejandro Finocchiaro, Renzi ha ipotizzato un'intesa bilaterale a livello formativo ed universitario e con il Ministro degli Esteri Jorge Faurie ha invece firmato un memorandum che impegna i due governi a favorire la collaborazione in ambito economico, commerciale, culturale e turistico. Col Ministro del Turismo Augusto Santos, condivisi anche progetti di promozione turistica. Prima dell'incontro odierno con le comunità sammarinesi il Segretario Renzi ha incontrato, al Senato – grazie ai buoni uffici della senatrice Silvia Giacobbo - un gruppo di imprenditori argentini ed anche il Governatore della provincia di Jujuy e l'intendente della città di Perico.



