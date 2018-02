Emma Bonino: "Questa legge elettorale è un incubo, andrà cambiata"

Il suo movimento Più Europa però è dato al 3% e potrebbe entrare in Parlamento

Alla Stampa Estera Emma Bonino racconta la sua idea di Europa e critica fortemente la legge elettorale: “Un incubo, non garantisce la governabilità”.



Le previsioni dicono che arriverà al 3%, soglia fatidica che garantisce l'ingresso in Parlamento con 13 o 14 rappresentanti. Sotto tale quota, la percentuale di Più Europa andrebbe al Pd, unica altra forza della coalizione in grado di superarla. Per Emma Bonino comunque il nuovo sistema elettorale è “un incubo”.

E' una campagna elettorale sbracata, prosegue poi, si ascoltano le promesse più fantasiose.

Alla fine abbiamo fatto una scelta di campo, ha spiegato insieme al segretario dei Radicali Riccardo Magi.

Sogna gli Stati Uniti d'Europa, con un sistema federale e federalista.



