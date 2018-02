Eva Guidi, SSD: "Il dialogo a sinistra rimane sempre aperto"

"In tempo di crisi - invita il Segretario del partito di maggioranza relativa - importante portare avanti con determinazione i temi fondanti della sinistra”.

SSD chiude il ciclo di incontri politici post congressuali con le forze di sinistra che dall'opposizione stanno riaprendo il dialogo in un'ottica di ri-aggregazione dell'area riformista. Psd, Ps e Mdsi hanno infatti aperto un confronto su temi di attualità per combattere la frammentazione. Per il Segretario del partito di maggioranza relativa è cosa positiva. “Permette di dare maggiore concretezza e rilevanza ai temi della sinistra" - commenta Eva Guidi che ricorda il percorso di unificazione di SSD. Solo due anni fa, infatti, Psd, Ps, Labdem e Su collaboravano sotto lo stesso tetto della Costituente. La storia è nota. “Non sappiamo quale sarà il loro percorso, in ogni caso il dialogo a sinistra rimane sempre aperto e ritengo che in tempo di crisi sia importante portare avanti con determinazione i temi fondanti della sinistra”.

Per SSD gli incontri post congresso sono stati l'occasione non solo di illustrare la mozione conclusiva, ma di parlare “in maniera franca e sincera” della situazione politica ed economica del paese. “E' stato ribadito – continua la Guidi – l'importanza di dialogo e confronto con tutte le forze. E con chi condivide gli stessi ideali rappresenta un valore aggiunto”.

Dalla minoranza sono però arrivate critiche al metodo, ad un confronto solo sulla carta.

“Vorremmo invece spiegare che questo dialogo è concreto reale e serio, indipendentemente dalle formule”. Il riferimento va al tavolo sul piano di stabilità e ad un percorso che divide. “È chiaro che ci deve essere una proposta da parte del Governo a cui spetta la responsabilità in questo momento, proposta che però può essere strutturata e integrata con l'apporto di tutti”. SSD conferma l'ottimo stato di salute della maggioranza, “unita nonostante i problemi imprevisti che hanno rallentato la tabella di marcia”. Il segretario ribadisce quanto contenuto nella mozione: “rimaniamo convinti e solidali compagni di viaggio di Civico 10 e Repubblica Futura”. E a chi dice che sia Rf a tirare le fila, Eva Guidi risponde così: “nonostante metodi diversi, in coalizione ci sono stessa convinzione, coesione e stesso peso”.



MF