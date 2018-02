M5S:difesa Sarti presto in Procura per chiarire ogni aspetto

Potrebbe presentarsi in Procura per dare ogni chiarimento possibile sulla vicenda che l'ha coinvolta. Questa l'intenzione manifestata dall'avvocato difensore della parlamentare del M5s Giulia Sarti, che ieri ha presentato un'integrazione della querela nei confronti dell'ex fidanzato Andrea Bogdan Tibusche, nella quale la deputata avrebbe reso alcune precisazioni tecniche soprattutto relative ai movimenti bancari sul suo conto corrente fatti dall'ex fidanzato.

A breve quindi la deputata potrebbe essere ascoltata dal sostituito procuratore Davide Ercolani che coordina le indagini della squadra mobile e che al momento vede Tibusche indagato per appropriazione indebita aggravata dalla coabitazione e dall'ospitalità.

Il 31enne difeso dall'avvocato Mario Scarpa all'indomani della notizia della divulgazione di vecchie foto osé della Sarti fa sapere di essere completamente estraneo alla vicenda. "Anzi anni fa fu proprio mio assistito ad essere chiamato dalla deputata per eliminare dal web tutte le foto ricomparse in questi giorni", ha detto l'avvocato Scarpa che ha sottolineato come il consulente informatico abbia consegnato tutto in Procura, computer compreso "quei soldi che avrebbe dovuto restituire dove sono? - conclude il legale - al momento il mio assistito non ha neanche un conto corrente".