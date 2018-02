Si apre nel pomeriggio in Consiglio: Unioni Civili e il Casale La Fiorina in Aula

Si apre oggi alle 13 la sessione di febbraio del Consiglio Grande e Generale che dovrebbe riunirsi per 4 giorni: mercoledì 21 e giovedì 22, e ancora lunedì 26 e martedì 27.

All'ordine del giorno: il riferimento del Segretario alla Sanità sul Casale la Fiorina e relativa ratifica del decreto sulla convenzione; progetti di legge in prima lettura fra i quali quello di iniziativa popolare sulle unioni civili con rispettivi ordini del giorno; il pdl per l'istituzione del corpo civile di pace e la riforma della consulta dei sammarinesi residenti all'estero.

Arrivano in seconda lettura la tutela legale e assicurativa dei dipendenti pubblici e l'introduzione nel codice stradale dell'obbligo di soccorso di animali in caso di incidenti. Tra i decreti anche quello sullo sportello unico, che accorpa l'Ufficio del Lavoro con l'Ufficio Industria.