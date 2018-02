Piano di stabilità: il Governo emana il bando di selezione del gruppo di lavoro, ecco chi cerca

Il Congresso di Stato ha emesso il bando per la selezione del gruppo di lavoro per il supporto al piano di stabilità nazionale.

Vista l’importanza di coinvolgere professionalità sammarinesi - si legge in una nota - ritiene utile la costituzione di un gruppo di lavoro formato da sei professionalità selezionate con bando pubblico che svolgeranno la loro attività a titolo gratuito.

Possono partecipare candidati di età non superiore ai 40 anni, cittadini sammarinesi o residenti in territorio sammarinese e cittadini di Paesi nei confronti del quale esistano convenzioni che prevedano la condizione di reciprocità in casi analoghi e in presenza dei requisiti previsti dalle citate convenzioni.

Le domande di ammissione dovranno pervenire, in busta chiusa, tramite lettera raccomandata o consegna a mano, al Dipartimento Finanze e Bilancio entro e non oltre le ore 12:00 di mercoledì 7 Marzo 2018.

Le condizioni nella pagina web delle Segreterie per le Finanze ed Affari Esteri.