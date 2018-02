Leggi Comites sulla cittadinanza, il sostegno di Tiziano Arlotti

Le proposte di legge di iniziativa popolare sulla cittadinanza, promosse dal Comites, ricevono il supporto del candidato per il Pd Tiziano Arlotti: “Auspico che quanto prima il Consiglio Grande e Generale possa, nella sua autonomia, trattare l'argomento”, riconoscendo come il tema dei tempi di ottenimento della cittadinanza sammarinese e della contestuale rinuncia a quella di origine sia molto sentito dai tanti italiani che risiedono a San Marino. “Mi rendo conto – aggiunge Arlotti - che il tema della cittadinanza nei piccoli Stati Europei sia delicato, ma credo anche che nel 2018 alcuni correttivi, in primis l’abolizione della necessaria rinuncia alla cittadinanza italiana dopo il conseguimento della naturalizzazione sammarinese, siano improcrastinabili’.