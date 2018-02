LeU: Sara Prestianni ha chiuso la campagna elettorale a Dogana

“Bisogna essere in Europa ma bisogna essere in un'altra Europa”. La capolista di Liberi e Uguali alla Camera dei Deputati per la circoscrizione Europa Sara Prestianni ha chiuso la campagna elettorale della circoscrizione Estero ieri sera, alla Biblioteca del Centro Sociale di Dogana a San Marino, parlando dei temi forti del suo progetto politico: immigrazione e sostegno alle periferie. Alla serata sono intervenuti Federico Pedini Amati, capogruppo Movimento Democratico San Marino Insieme, Roberto Ciavatta, capogruppo Movimenti Civico R.E.T.E. Breve intervento anche di Alessandro Amadei: il vice presidente di Comites ha esortato la capolista di Liberi e Uguali alla Camera più attenzione nei confronti degli italiani che risiedono all'estero