Consiglio: l'Aula riparte dallo Sportello Unico

I lavori del Consiglio riprendono nel pomeriggio di lunedì con l'esame del decreto sullo sportello Unico. Si preannuncia bagarre dopo le critiche dell'opposizione al metodo.

All'ordine del giorno anche i flussi di migrazione per residenze elettive. Stabilisce un tetto per il 2018: ne verranno rilasciate 50 al massimo.

A seguire l'atteso riferimento del Segretario alla Sanità sul Casale la Fiorina e relativo decreto attuativo. Si tratta dell'Accordo fra Governo e sindacati per il trasferimento del personale della Residenza Sanitaria Assistenziale all'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Poi progetti di legge in prima e seconda lettura, compreso quello di iniziativa popolare sulle unioni civili. A fine seduta verrà votato un odg sui migranti, affinché San Marino possa contribuire in maniera concreta. La maggioranza vuole raccogliere la sfida lanciata dai Reggenti dopo le esperienze passate di accoglienza. Si è aperto il confronto per arrivare ad un testo condiviso, senza bandiera politica.