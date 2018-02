Santo Domingo: la nuova ambasciatrice rilancia le opportunità reciproche

Presentate nei giorni scorsi le credenziali per i nuovi ambasciatori di San Marino, tra i quali anche la rappresentante per la repubblica dominicana. Un rapporto fatto di opportunità reciproche, nell'assicurare il proprio impegno a favore di sinergie in ambito culturale, turistico e commerciale.