Ps: "I problemi della giustizia nascono da AP"

Continua il botta e risposta tra il partito socialista e il Presidente di Repubblica Futura Mario Venturini. Sulle vicende giudiziarie, replicano i socialisti, "avremo modo di parlarne non appena sulle stesse sarà caduto il giudicato". Per noi vige sempre la presunzione di innocenza. Intanto suggeriscono a Venturini di reperire le audizioni testimoniali di autorevoli esponenti del suo movimento che, scrive il ps, andavano scorrazzando per le varie Procure della Repubblica Italiana gettando fango sul Paese in nome della vendetta politica personale. Anche negli atti del Conto Mazzini, prosegue la nota, troverebbe autorevolissimi esponenti del proprio movimento andare a braccetto con Banca Centrale o nelle varie Segreterie di Stato con “condannati in primo grado in Tribunale” - ma già da anni condannati in via definitiva dalla commissione d’inchesta Fincapital - nel tentativo di collocare sul mercato le licenze delle varie Banche decotte. Il partito socialista invita a non dimenticare che fu sotto la propria regia che si sono gettate le basi per l’indipendenza della Magistratura e che fu Alleanza Popolare ad abbassare, con un colpo di mano, l’età pensionabile dei Giudici - per allontanarne uno - mettendo in crisi tutto il sistema giudiziario. In nome della trasparenza, conclude la nota, sarebbe utile che tutti i cittadini fossero al corrente del tenore di certe “conversazioni” partite per errore qualche mese fa tra autorevoli esponenti di AP in seno alla Commissione Giustizia, come sarebbe altrettanto utile se emergesse il tenore di certe altre conversazioni che si scambiavano in Banca Centrale, qualche mese fa, persone estranee all’apparato con funzionari pubblici e che sono riconducibili alla vicenda giudiziaria dei “Junk Bond”.