Congresso: bando internazionale per assunzione a tempo indeterminato di medici

Il Governo sfida la neve e riunisce il Congresso di Stato. Adottato un Decreto Delegato per l'assunzione di personale sanitario e socio -sanitario attraverso l'emanazione di un bando internazionale. Le carenze all'Iss sono cosa nota, si vuole quindi sopperire alla mancanza di medici e personale non medico di qualificata competenza con assunzione a tempo indeterminato. Il decreto riporta le modalità di emanazione di futuri bandi internazionali per l'assunzione da parte dell'ISS nell'ipotesi in cui queste figure professionali non siano reperibili nelle liste di avviamento al lavoro. Le modalità – fa sapere il Congresso - saranno specificate nei singoli bandi. Tra i temi trattati anche l'acquisto da parte dell'Ecc.ma Camera delle quote della TechnoScience Park.



MF