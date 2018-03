Ok dell'Ecri, Dc: "La campagna mediatica contro la DC non era che una menzogna"

Rapporto ECRI che, per la DC, promuove il lavoro fatto dal 2012 al 2016, mostrando i passi compiuti nel contrasto al razzismo e intolleranza, ma anche in tema di conseguimento automatico della cittadinanza per naturalizzazione. "Non è la volontà di prendersi i meriti per i risultati conseguiti da un governo a guida DC - scrive via delle Scalette - ma solo per ribadire che la campagna mediatica fatta contro la DC era una menzogna a soli scopi elettorali”.