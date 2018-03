Elezioni Italia: M5S presenta squadra di Governo; leader del centrodestra uniti; endorsement di Renzi a Gentiloni

Ultimi scampoli di campagna elettorale

Il candidato premier dei 5 Stelle, Di Maio presenta la squadra di Governo in caso di vittoria. “Qualcuno ci ha deriso per questa scelta, - ha detto - ma rideremo noi lunedì". Proposto Riccardo Fraccaro ai Rapporti con il Parlamento, Emanuela Del Re agli Esteri, Paola Giannetakis all'Interno, Andrea Roventini al Tesoro, Salvatore Giuliano all'Istruzione e Armando Bertolazzi alla Sanità. Intanto i leader della coalizione di centrodestra, insieme al Tempio di Adriano di Roma: “Senza maggioranza – assicura Berlusconi - no a inciuci con altri partiti”. Giorgia Meloni vedrebbe con favore l'istituzione di un ministero della Giustizia sociale, uno del Turismo e del Made in Italy”, mentre Salvini torna a sostenere con forza il programma di coalizione, definito “un gradino al di sotto del Vangelo”. In casa Pd, nuovo endorsement di Matteo Renzi a Gentiloni: “Il fatto che Letta, Prodi e altri, - osserva - abbiano annunciato il loro sostegno non mi brucia anzi mi fa piacere. Il problema – rimarca - sono i D’Alema che rischiano di far vincere la Lega”.