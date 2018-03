4 marzo: chiusa la campagna elettorale, oggi silenzio, domani seggi aperti dalle 7

Ultimi comizi, ieri sera, prima del voto di domani, mentre oggi si celebra il tradizionale silenzio pre elettorale. Di Maio e Grillo suggellano la campagna a Roma. Renzi chiude a Firenze. Berlusconi, a Porta a Porta. Salvini in tv. Laura Boldrini per LeU a Milano. Casapound chiude a Genova con contromanifestazione anarchici ma senza incidenti.



Hanno già votato i residenti all'Estero. Sul Titano sono 9.846 gli elettori italiani residenti. Per la Camera dei Deputati hanno tutti diritto al voto, mentre per il Senato hanno votato solo gli elettori con piu' di 25 anni che ammontano a 8.729.



Domani saranno oltre 3,3 milioni gli elettori emiliano-romagnoli chiamati al voto domenica 4 marzo 2018. A questi occorre aggiungere anche i 152.182 elettori residenti all'estero che hanno già votato. Sono invece 35.701 i giovani che voteranno per la prima volta. Questi gli elettori per provincia: Bologna 760.157; Modena 515.110; Reggio Emilia 388.123; Parma 331.054; Forlì-Cesena 298.023; Ravenna 293.320; Ferrara 276.217; Rimini 253.521; Piacenza 211.364.

In Emilia-Romagna si eleggono 45 deputati e 22 senatori che verranno contesi da 567 candidati: 365 alla Camera e 202 al Senato.