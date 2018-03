Abolizione del canone tv: in Svizzera si profila la vittoria dei No

Si profila una chiara vittoria dei No al referendum in Svizzera sull'abolizione del canone per la radio-tv pubblica: stando alle prime proiezioni rese note dall'istituto demoscopico Gfs.bern, la proposta - sponsorizzata dai partiti di destra - dovrebbe essere respinta dal 71% dei votanti. Anche i risultati parziali che giungono dai cantoni indicano una bocciatura dell'iniziativa osteggiata dal governo. I risultati definitivi sono attesi a fine pomeriggio