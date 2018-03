In Emilia Romagna alle 12 ha votato il 22.76%, code ai seggi

In generale registrata una buona affluenza: alle 12 al 19,29%, in aumento rispetto al 2013

Una domenica serena e a tratti soleggiata ha stemperato i timori della vigilia sulle ripercussioni che avrebbero potuto avere sul voto le nevicate dei giorni precedenti e il ghiaccio sulle strade per il fenomeno della pioggia gelata. Dopo l'ultima neve di ieri sera che ha interessato l'Emilia-Romagna la situazione meteo è migliorata, favorendo gli spostamenti nelle città. Non sono stati segnalati problemi particolari. Alle 12 in regione ha votato il 22,76% degli elettori (furono il 20,40 il 24 febbraio 2013, il 22,46% nel 2008), con un picco del 24,73% a Ferrara e la minore affluenza a Rimini (20,25%). Al voto sono chiamati 3.326.889 cittadini. Ci sono code agli uffici elettorali per il ritiro delle schede in sostituzione di quelle scadute o smarrite. All'Emilia-Romagna spettano 45 deputati e 22 senatori.



Nel resto d'Italia caos voto, tra lunghe file e ritardi: lunghe file ai seggi

Inizio stentato per le operazioni di voto per l'elezione di Camera e Senato oltreché per il rinnovo dei consigli regionali di Lombardia e Lazio. In molti seggi in Italia ritardi, sospensioni delle operazioni di voto per errori sulle schede e lunghe code hanno provocato proteste tra gli elettori. A Palermo apertura di 200 seggi in ritardo anche di tre ore per la ristampa delle schede (era sbagliata la perimetrazione dei collegi) consegnate solo stamani. A Roma errori nelle schede, segnalati da una elettrice, dei nomi dei candidati di Camera e Senato. Qui la presidente del seggio ha sospeso le operazioni, svuotato l'urna di 36 schede già votate in una busta, si è fatta dare dal seggio accanto delle schede corrette, e ha ripreso le operazioni. I 36 elettori dovranno tornare a votare. Ritardi nell'apertura dei seggi si sono registrate in alcuni seggi della Capitale per la consegna di verbali solo stamani. In provincia di Alessandria, nel collegio di Rivolta Bormida e Castelnuovo Bormida, voto sospeso per schede sbagliate, ripreso dopo due ore. A Mantova, nonostante le schede stampate riportano il simbolo del Pd senza il riferimento al candidato presidente Gori, il voto è regolare e gli elettori sono stati informati. Ma in molti seggi sia a Roma che a Milano le file ai seggi costringono gli elettori a lunghe attese. Un 43enne di origine ecuadoregna è stato denunciato aver scattato con il cellulare una foto alla scheda mentre si trovava all'interno della cabina elettorale. Berlusconi contestato a seggio da ragazza a torso nudo. Gli ha urlato 'Il tempo è scaduto'.



L'affluenza alle 12.00

Alle elezioni per il rinnovo della Camera alle ore 12 ha votato il 19,29% degli aventi diritto quando mancano i dati relativi a poche centinaia di comuni (7.554 su 7.958). Lo si rileva dal sito del ministero dell'Interno. Nella precedente tornata elettorale del 2013, che però si svolse in due giorni, alla stessa ora si era recato alle urne il 14,94% degli elettori per la Camera. Nella mattinata hanno votato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, tra i primi a Palermo; il premier Paolo Gentiloni, a Roma, la presidente della Camera Laura Boldrini a Milano, il presidente del Senato Pietro Grasso a Roma. Tra i leader politici hanno già votato il segretario del

Pd Matteo Renzi a Firenze; il leader di FI Silvio Berlusconi a Milano; la leader di +Europa Emma Bonino a Roma. Le schede elettorali provenienti dall'estero sono tutte giunte in Italia. Il Ministero degli Esteri passa ora il testimone alla Corte d'Appello di Roma per lo spoglio e lo scrutinio del voto.