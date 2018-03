Politica: la settimana si apre con il Consiglio Giudiziario Plenario

La politica recupera gli appuntamenti persi a causa della neve. Lunedì in Consiglio Giudiziario Plenario potrebbe consumarsi lo scontro finale sulla giustizia mentre il giorno successivo sarà il turno del Consiglio Grande e Generale. Ad aprire i lavori il riferimento del Segretario alla Sanità sul Casale la Fiorina e relativa ratifica del decreto sulla convenzione. Tema caldo, protagonista dell'attualità con le critiche di sindacati e famigliari degli anziani ospiti della casa di riposo. Seguiranno alcuni pdl in prima lettura fra i quali l'istituzione del corpo civile di pace e la riforma della consulta dei sammarinesi residenti all'estero. C'è molta attesa per quello di iniziativa popolare sulle unioni civili con i rispettivi ordini del giorno. Arrivano invece in seconda lettura la tutela legale e assicurativa dei dipendenti pubblici e l'introduzione nel codice stradale dell'obbligo di soccorso di animali in caso di incidenti. A fine seduta è previsto il voto di un ordine del giorno sui migranti. Il giorno successivo, infatti, la Reggenza partirà in visita a Lampedusa dove incontrerà autorità istituzionali, militari e civili, fra cui il medico dell'isola Pietro Bartolo, diventato simbolo dell'accoglienza. Nell'agenda politica anche Commissioni Consiliari Permanenti. Martedì e Mercoledì si riunirà quella Esteri. All'ordine del giorno il riferimento del Segretario Nicola Renzi sulle concessioni di residenze e permessi di soggiorno. Quella Finanze – slittata anch'essa a causa della neve – è stata rinviata a martedì 13 marzo e vedrà l'audizione in seduta segreta del Direttore di Banca Centrale. Mercoledì prossimo si riunirà anche l'Ufficio di Presidenza per fissare data e ordine del giorno del Consiglio di Marzo.



MF