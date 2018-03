Toto Reggenza: ecco i candidati

Certezze, ad oggi, non ne abbiamo ma sono i giorni giusti per il toto Reggenza. A metà marzo, infatti, verranno nominati i due Consiglieri che saliranno sullo scranno più alto della Repubblica. Mercoledì, dopo l'Ufficio di Presidenza, sapremo la data dell'elezione.

Al momento c'è solo una certezza: per il semestre 1° aprile – 1° ottobre 2018 i Capitani Reggenti saranno di Repubblica Futura e Civico 10.

Dopo aver indicato Mimma Zavoli per la Reggenza Rosa, Civico 10 è ora alle prese con la scelta del suo prossimo candidato. Chi del movimento salirà alla suprema magistratura lo deciderà l'assemblea convocata lunedì 12. I rumors danno in pole il capogruppo Matteo Ciacci e Luca Santolini. Nessuna corsa, ci assicurano, si stanno valutando alcune questioni per arrivare in assemblea con un solo candidato.

Partita aperta in Repubblica Futura dove i nomi che circolano al momento sono tre: il coordinatore Nicola Selva, Lorenzo Lonfernini e Stefano Palmieri. Non è escluso che anche altri diano la loro disponibilità. Rf comunicherà la sua scelta in settimana, dopo il Consiglio. Fatta eccezione per Palmieri, tutti i nomi indicati sono al loro primo mandato.



MF