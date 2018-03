Oggi è la giornata dei Giusti dell'Umanità. Il messaggio di Nicola Renzi

L'Europa celebra la Giornata dei Giusti dell'Umanità e il Segretario di Stato per gli Affari Esteri ha indirizzato una Dichiarazione di sostegno al Presidente dell'Associazione Gariwo, Gabriele Nissim, con cui da tempo la Repubblica intrattiene legami di amicizia e collaborazione. Renzi rinnova il proprio sostegno alla celebrazione per la Giornata dei Giusti dell’umanità, istituita nel 2012 dal Parlamento Europeo per ricordale le Istituzioni, le donne e gli uomini che, nei diversi contesti storici, hanno agito con generosità e coraggio, offrendo concreto aiuto a coloro che erano perseguitati ed in pericolo di vita e difendendo – senza alcuna discriminazione – i diritti umani di ciascun individuo.

Ricordare il bene compiuto, anche in tempi e luoghi segnati prevalentemente dalla violenza, scrive Renzi, significa affermare la forza e l’importanza della volontà e della libertà individuali, valori fondamentali per una cittadinanza democratica. L’Europa ed il mondo intero hanno necessità degli esempi dei Giusti per l’umanità che ha anche un valore educativo, poiché propone alle giovani generazioni di riflettere in modo nuovo sulla storia.