Commissione Esteri: l'opposizione chiede la revoca delle nomine di due ambasciatori a disposizione, odg respinti

Tengono banco in Commissione Esteri le nomine di due ambasciatori a disposizione: presentati dall'opposizione due ordini del giorno per chiedere la revoca degli incarichi ad Antonella Mularoni, ex Segretario di Stato agli Esteri, in quanto membro di coordinamento di una delle forze di maggioranza; e ad Angelo Federico Arcelli, partner della società di consulenza Oliver Wyman, considerati – si è detto - i suoi ruoli nell'esercizio di attività finanziaria”.

“Mularoni pronta a lasciare incarichi politici una volta assunto il mandato diplomatico” - replica il Segretario agli Esteri Renzi - mentre su Arcelli – aggiunge - nessuna inopportunità o conflitto di interesse”, sottolineandone il valore.

“Quando incontriamo persone di tale livello – ha osservato - dobbiamo cercare di legarle a noi con un quadro chiaro di riferimento”. Messi al voto, gli odg sono stati entrambi respinti.